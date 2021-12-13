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В Самаре за прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 58 протоколов

13 декабря 2021 17:23
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Контрольные мероприятия будут проводиться до полного снятия масочного режима.

Ежедневная работа по проведению контрольных рейдов по соблюдению масочного режима продолжается. За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 58 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Представители контрольно-ревизионных служб также поручили перевозчикам продолжать дополнительную работу с экипажем. В ходе ежедневных инструктажей коллективов руководство транспортных предприятий напоминает о том, как важны средства защиты органов дыхания.

Сегодня проверки стартовали с пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской, где организовано автобусное и трамвайное сообщение. В течение дня рейдами будут охвачены все районы города.

В число противоэпидемических мер входит также регулярная мойка и дезинфекция подвижного состава.

Контрольные мероприятия, проводимые в тесном взаимодействии всех профильных служб и надзорных органов города, будут проводиться до полного снятия масочного режима.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

Теги: Коронавирус

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