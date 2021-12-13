В Самаре за прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 58 протоколов

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Ежедневная работа по проведению контрольных рейдов по соблюдению масочного режима продолжается. За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 58 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Представители контрольно-ревизионных служб также поручили перевозчикам продолжать дополнительную работу с экипажем. В ходе ежедневных инструктажей коллективов руководство транспортных предприятий напоминает о том, как важны средства защиты органов дыхания.

Сегодня проверки стартовали с пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской, где организовано автобусное и трамвайное сообщение. В течение дня рейдами будут охвачены все районы города.

В число противоэпидемических мер входит также регулярная мойка и дезинфекция подвижного состава.

Контрольные мероприятия, проводимые в тесном взаимодействии всех профильных служб и надзорных органов города, будут проводиться до полного снятия масочного режима.

Фото: администрация Самары