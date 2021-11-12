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В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта

12 ноября 2021 11:54
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В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта

Среди претендентов на проведение массовой вакцинации также значатся выставочный центр «Экспо-Волга» и медицинский колледж имени Ляпиной. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал Министр здравоохранения Армен Бенян. 

«Мы рассматриваем три новых локации. Руководство Дворца спорта и Министерство спорта готовы предоставить его для марафона вакцинации. Вторая площадка - это Экспо-Волга, и третья - колледж имени Ляпиной, где учащиеся сейчас занимаются дистанционно», - уточнил Министр.

Сейчас в региональном Минздраве составляют график марафонов вакцинации. Единые пункты будут работать до тех пор, пока регион не достигнет результата в 80% вакцинированных граждан.

В Самарской области работают 167 пунктов вакцинации, 9 из которых круглосуточно. Подробную информацию о работе пунктов и наличии там вакцин можно посмотреть на карте вакцинации на сайте Министерства.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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