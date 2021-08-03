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В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?

3 августа 2021 13:48
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В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?

В Самарской области на заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Она не слишком благоприятная и даже тревожная: за неделю заболеваемость выросла на 34,5% и этот рост коснулся всех возрастных групп. В воскресенье было зафиксировано максимальное число заболевших за все время - 466 человек. Больше всего страдает население крупных городов Самары и Тольятти.

Интересно, что взрывной рост произошел в возрастных группах 18-49 лет. Чаще всего коронавирус в регионе атакует работников промышленных предприятий, сферы услуг и ЖКХ. А вот офисные работники стали болеть немного реже. Чаще в Самарской области стали болеть и ОРВИ - на прошлой неделе эти заболевания фиксировались в три раза чаще, чем в прошлом году.

Конечно же, такая ситуация не могла не привести к тому, что члены оперативного штаба задумались о том, что ограничительные меры, которые должны способствовать сдерживанию коронавирусной инфекции, нужно не только ужесточать, но и тщательно контролировать. Иначе получается, что меры предосторожности никто не соблюдает, а в результате работы прибавляется у врачей.

- В выходные дни была возможность, побывал в некоторых объектах торговли. Могу сказать, что кроме меня маски были у одного-двух человек. Контроль за этим практически отсутствует, - возмутился на заседании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отмечают горожане, в нынешнюю жару людей в масках действительно встретить сегодня довольно сложно. Например, в общественном транспорте. Проверяющих здесь ждут: кондукторы обмениваются информацией о том, что на остановке поджидает контроль, и тогда всех предупреждают, что нужно надеть маски. В общем, хитрость человеческая торжествует. Но идет ли это на пользу?

В итоге на оперштабе решили, что контроль надо делать жестче. На деле это означает, что на остановках появится больше групп контролеров, которые имеют право штрафовать или высаживать за отсутствие маски. Также муниципалитетам поручили посмотреть, что происходит в магазинах. Здесь сейчас нельзя обслуживать посетителей без маски, но этим многие пренебрегают.

В регионе действует режим повышенной готовности. И есть ряд ограничений. Их тоже начнут проверять. Например, на фудкортах сейчас нельзя принимать пищу: еду можно покупать только на вынос либо заказывать в доставку. Рестораны работают, но в них можно передвигаться по залу только в масках, снимать ее разрешается только за столиком.

Особенное внимание снова уделят вакцинации. Которая не во всех муниципалитетах проходит одинаково успешно. Губернатор объяснил, что есть муниципалитеты, где за выходные не привили ни одного человека.

- Да, люди устали, отчасти привыкли к тому, что инфекция существует. Но вы привыкать не можете, ведь это чревато потерей здоровья людей, жителей городов и сёл. Наша с вами первостепенная задача — защита жизни и здоровья граждан. Мы работаем в режиме повышенной готовности. Он не отменяется ни в субботу, ни в воскресенье, - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Стоит напомнить, что сейчас в регионе введен режим обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в частности, представителей сферы услуг, учителей, врачей. Но среди них прививаются недостаточно активно: на данный момент необходимо привить еще около 19 тысяч самарцев, работающих в данных сферах. При этом эксперты высказывают опасения, что излишнее давление может привести к не слишком адекватным шагам со стороны работодателей, которые заставляют прививаться под угрозой увольнения. Делать вакцинацию необходимо, но перед этим непременно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Сейчас на оперативном штабе поручили провести заседания муниципальных штабов, по каждому муниципалитету разобрать все угрозы и риски и принять все меры для устранения угроз. А тем главам муниципалатетов, где все будет плохо, будут грозить взыскания.

На еще один момент обратила внимание глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова: она попросила всех путешественников, которые возвращаются из-за границы торопиться с результатами ПЦР-тестов. Есть четыре дня, чтобы разместить результаты. А нарушителям грозят взыскания: уже составлено 1088 протоколов за несоблюдение этих требований, пишет Самара-КП.

Фото: Екатерина Маркелова

 

 

Теги: Дмитрий Азаров коронавирус ограничения оперштаб

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