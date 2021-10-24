В российских регионах ужесточают антиковидные ограничения

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Так, в Санкт-Петербурге систему QR-кодов вводят на две недели раньше. Уже с 30 октября цифровой пропуск или отрицательный ПЦР-тест станут спрашивать при заселении в гостиницу. Код или справка об отводе от вакцинации понадобится на входе в музеи и театры.

С той же даты под запретом спортивные и физкультурные мероприятия, за исключением согласованных Роспотребнадзором. Не получится провести выставки, мастер-классы и тренинги, а также торжественные церемонии бракосочетания. Заведения общепита начнут работать только на вынос или доставку. Из магазинов будут работать только продуктовые, а также аптеки.

В Магаданской области с 30 октября приостановят работу предприятия, где вакцинированы менее 60% работников. В Удмуртии все предприятия торговли и услуг на период нерабочих дней будут принимать только жителей с QR-кодами или отрицательными ПЦР-тестами. Несовершеннолетние не смогут ходить в торговые центры без взрослых.

В Кабардино-Балкарии с 27 октября без QR-кодов не пустят на канатную дорогу, в театры и салоны красоты, а также в спортзалы, заведения общепита. В Туве уже 25 октября цифровой пропуск или отрицательный ПЦР-тест понадобятся при посещении объектов культуры, спорта и общепита, а также торговых центров и органов власти, передает Радио Маяк.