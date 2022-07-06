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В России расформируют все ковид-госпитали после постановления Роспотребнадзора об отмене коронавирусных ограничений в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациента с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в приложении к приказу

В дальнейшем планируется оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в медучреждениях, которые предназначены для болеющих инфекционными заболеваниями.

Приказ, подписанный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, вступил в силу 6 июля, пишет Лента.