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В России не стоит ждать весеннего подъема заболеваемости коронавирусом

17 марта 2023 10:00
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В России не стоит ждать весеннего подъема заболеваемости коронавирусом

В текущий весенний сезон заболеваемость коронавирусом в России, вероятнее всего, не вырастет, но исключать этого нельзя, заявили эксперты.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что ковид – пандемия, которая тянется волнообразно. Поэтому, когда появляются новые штаммы, – идет подъем заболеваемости. Но каждый следующий подъем меньше предыдущего. Последние подъемы были небольшие. "Поэтому вряд ли следует ожидать подъема в ближайшее время", – цитирует слова эксперта ТАСС.

В свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что вполне возможны незначительные колебания заболеваемости. Ученые до чих пор не до конца поняли все факторы, приводящие к сезонным подъемам заболеваемости респираторными заболеваниями. "Я не вижу оснований говорить, что мы обязательно ожидаем подъем заболеваемости весной", – заявил Александр Лукашев.

По словам эксперта, сегодня динамику заболеваемости коронавирусом COVID-19 определяет много факторов, поэтому стало намного сложнее ее прогнозировать.

Эксперты напомнили, что в России основной подъем заболеваемости был в феврале, а сейчас наблюдается тенденция к снижению.

В настоящее время фиксируется некоторый подъем гриппа и ОРВИ. Грипп варианта В начинает преобладать, пишет Смотрим.

Теги: Коронавирус

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