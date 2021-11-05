Я нашел ошибку
Главные новости:
Голикова отметила, что практически во всех регионах России уже заработали QR-коды для посещение госучреждений, общепита и культурных объектов.
Голикова рассказала об ухудшении ситуации с ковидом в 10 регионах
В Самаре 625 заболевших.
В регионе вновь подтверждено 1610 случаев коронавирусной инфекции
В Берлине 19 октября перед зданием дипмиссии нашли мертвым российского дипломата.
Посольство России в ФРГ отказалось комментировать сообщения СМИ о гибели российского дипломата
Один из напавших в районе Новые Ватутинки ударил мальчика по щеке.
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области усилится ветер
Губернатор объяснил, что в данный момент важно анализировать эпидемиологическую обстановку в регионе, так как ситуация может измениться в любой момент.
Дмитрий Азаров о выходе из нерабочих дней
Уникальные материалы, созданные съёмочными группами из всех 8 федеральных округов, лягут в основу телевизионной летописи России.
День народного единства Россия отметила масштабным онлайн-марафоном «Славься, Отечество!»
По предварительным данным, нападавшие выходцы с Кавказа.
В Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В регионе вновь подтверждено 1610 случаев коронавирусной инфекции

5 ноября 2021 16:11
280
В Самаре 625 заболевших.

5 ноября в регионе подтверждено 1610 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 625 в г. Самара
- 359 в г. Тольятти
- 68 в г. Новокуйбышевск
- 51 в г. Отрадный
- 48 в г. Сызрань
- 47 в г. Кинель
- 33 в Нефтегорском районе
- 30 в Сергиевском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 22 в Волжском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 21 в г. Чапаевск
- 17 в Приволжском районе
- 17 в Богатовском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Сызранском районе
1447 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 163 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.

Скончались 4762 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 60, 63, 69, 74, 81, 82, 87, 89 лет, мужчины 59, 67, 76, 77, 78, 79, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 69, 81, 84 лет; женщина 72, 74, 85 лет;
мужчины 64, 68 лет, женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 149,14 по стране - 167,43.
​​Коэффициент летальности в области - 3,38, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15889, нарастающим итогом 4171076.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера.
4 ноября 2021  18:22
Дмитрий Азаров: в День народного единства – мы вместе!
855
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
3 ноября 2021  14:04
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
1147
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 ноября 2021  14:00
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
809
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
3 ноября 2021  11:35
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
948
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
947
Весь список