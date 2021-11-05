В регионе вновь подтверждено 1610 случаев коронавирусной инфекции

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5 ноября в регионе подтверждено 1610 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 625 в г. Самара

- 359 в г. Тольятти

- 68 в г. Новокуйбышевск

- 51 в г. Отрадный

- 48 в г. Сызрань

- 47 в г. Кинель

- 33 в Нефтегорском районе

- 30 в Сергиевском районе

- 27 в Ставропольском районе

- 22 в Волжском районе

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в г. Похвистнево

- 21 в г. Чапаевск

- 17 в Приволжском районе

- 17 в Богатовском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Клявлинском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Красноярском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в Борском районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Сызранском районе

1447 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 163 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.

Скончались 4762 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 60, 63, 69, 74, 81, 82, 87, 89 лет, мужчины 59, 67, 76, 77, 78, 79, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 69, 81, 84 лет; женщина 72, 74, 85 лет;

мужчины 64, 68 лет, женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 149,14 по стране - 167,43.

​​Коэффициент летальности в области - 3,38, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15889, нарастающим итогом 4171076.

Фото: pixabay