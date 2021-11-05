В регионе вновь подтверждено 1610 случаев коронавирусной инфекции

5 ноября в регионе подтверждено 1610 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 625 в г. Самара
- 359 в г. Тольятти
- 68 в г. Новокуйбышевск
- 51 в г. Отрадный
- 48 в г. Сызрань
- 47 в г. Кинель
- 33 в Нефтегорском районе
- 30 в Сергиевском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 22 в Волжском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 21 в г. Чапаевск
- 17 в Приволжском районе
- 17 в Богатовском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Сызранском районе
1447 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 163 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Скончались 4762 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 60, 63, 69, 74, 81, 82, 87, 89 лет, мужчины 59, 67, 76, 77, 78, 79, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 69, 81, 84 лет; женщина 72, 74, 85 лет;
мужчины 64, 68 лет, женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 149,14 по стране - 167,43.
Коэффициент летальности в области - 3,38, в стране - 2,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15889, нарастающим итогом 4171076.
Фото: pixabay