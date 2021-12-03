3 декабря в регионе подтверждено 897 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 269 в г. Самара
- 241 в г. Тольятти
- 48 в г. Сызрань
- 43 в Кинель-Черкасском районе
- 38 в г. Жигулевск
- 33 в Кинельском районе
- 30 в г. Кинель
- 26 в Волжском районе
- 24 в г. Отрадный
- 24 в г. Чапаевск
- 23 в Ставропольском районе
- 20 в Борском районе
- 14 в Нефтегорском районе
- 10 в Шигонском районе
- 9 в г.Новокуйбышевск
- 8 в г. Похвистнево
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск
803 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 94 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5596 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 48, 60, 69, 69, 76, 76, 76, 88 лет, мужчины 68, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 47, 60, 64, 72 лет, женщина 54 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщины 37, 59, 60, 64, 67, 68, 79, 80, 80, 84 лет;
мужчины 63, 69, 73 лет;
мужчина 81 год, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
женщины 69, 70, 77, 81 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 60 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 175,26, по стране - 191.
Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,86.
Фото: оперштаб СО