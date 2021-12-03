181

3 декабря в регионе подтверждено 897 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 269 в г. Самара

- 241 в г. Тольятти

- 48 в г. Сызрань

- 43 в Кинель-Черкасском районе

- 38 в г. Жигулевск

- 33 в Кинельском районе

- 30 в г. Кинель

- 26 в Волжском районе

- 24 в г. Отрадный

- 24 в г. Чапаевск

- 23 в Ставропольском районе

- 20 в Борском районе

- 14 в Нефтегорском районе

- 10 в Шигонском районе

- 9 в г.Новокуйбышевск

- 8 в г. Похвистнево

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в г. Октябрьск

803 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 94 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Скончались 5596 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 48, 60, 69, 69, 76, 76, 76, 88 лет, мужчины 68, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 47, 60, 64, 72 лет, женщина 54 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщины 37, 59, 60, 64, 67, 68, 79, 80, 80, 84 лет;

мужчины 63, 69, 73 лет;

мужчина 81 год, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

женщины 69, 70, 77, 81 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщина 60 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 175,26, по стране - 191.

​​Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,86.

Фото: оперштаб СО