Я нашел ошибку
Главные новости:
В соцсетях жители бьют тревогу и постоянно выкладывают фотографии мертвой рыбы, которая плавает в водоемах Самарской области.
ЦУР СО: эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах региона
На работу в подрядные организации приглашаются квалифицированные специалисты различных профессий.
«БАМ 2.0. Строй будущее – зарабатывай сейчас»: КбшЖД информирует о свободных вакансиях
Ученые доказали, что коронавирусную инфекцию можно лечить с помощью экстракта артемизинина – вещества, содержащегося в полыни.
Ученые заявили, что коронавирусную инфекцию можно лечить экстрактом полыни 
Дмитрию Азарову представили передовые космические технологии для решения повседневных задач.
МАКС: экспозицию Самарского университета им. Королева посетил губернатор Дмитрий Азаров
Выступит известный в кругах этнографов и фольклористов Андрей Давыдов. Он и гости из Москвы и Ульяновска сыграют на балалайках.
В музее Алабина в рамках выставки «Корни звука» сыграют на балалайках
Мальчик попросил "не терять веру в Европу".
Десятилетний австриец, написавший письмо Путину, получил ответ от президента
Члены Комиссии подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации.
В Самаре состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
В Куйбышевском районе Самары приступили к обустройству съезда на улицу Казачью.
С 21 июля закрывается движение по улице Шоссейной в Самаре
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.49
0
EUR 87.6
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Ученые заявили, что коронавирусную инфекцию можно лечить экстрактом полыни 

21 июля 2021 16:23
102
Ученые доказали, что коронавирусную инфекцию можно лечить с помощью экстракта артемизинина – вещества, содержащегося в полыни.

Ученые доказали, что коронавирусную инфекцию можно лечить с помощью экстракта артемизинина – вещества, содержащегося в полыни. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports, передает ТАСС.

Исследователи из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии планируют начать клинические испытания производных артемизинина для выяснения эффективности в борьбе с COVID-19.

"В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всем мире, чем первоначальный уханьский штамм", - сообщается в статье.

Авторы статьи также добавили, что лекарственные препараты на основе артемизинина не только безопасны, но и "легко доступны для распространения по всему миру при относительно низких затратах".

Кроме этого, ученые выяснили, что вещества артесунат и артеметер, производные от артемизинина, также способны подавлять коронавирус. На данный момент артемизинин и производные от него вещества являются компонентами препарата против тропической малярии, одной из самых распространенных болезней в Африке.

В ближайшее время авторы статьи планируют начать клинические испытания производных артемизинина для выяснения эффективности потенциальных препаратов в борьбе с COVID-19.

 

Фото из открытых источников

Теги: коронавирус лечение ученые экстракт полыни

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 114 человек.
21 июля 2021, 14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 114 человек. Здравоохранение
163
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
21 июля 2021, 13:22
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
За сутки еще 11 человек умерли. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
203
Медики предупреждают угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем вариант «дельта»
21 июля 2021, 09:24
Медики предупреждают угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем вариант «дельта»
Чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
258
В центре внимания
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
21 июля 2021  13:22
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
211
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
21 июля 2021  12:40
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
203
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
21 июля 2021  09:51
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
248
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.
20 июля 2021  21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
555
Самарская область и Роскосмос расширяют сотрудничество в рамках НОЦ «Инженерия будущего».
20 июля 2021  19:20
МАКС - 2021:  заключено дополнительное соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Роскосмос»
900
Весь список