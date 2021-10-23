Стала известна причина скачка смертей от коронавируса в Самарской области

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Как рассказали в региональном минздраве, есть прямая зависимость между числом заболевших и количеством умерших. Анализ ведется по двум показателям. Первый - летальность.

"Летальности - это количество умерших из общего числа заболевших. И вот летальность в Самарской области сегодня около 3 процентов. То есть умирает каждый третий из ста заболевших", - сообщили в ведомстве.

Второй показатель - смертность. Он рассчитывается на 1000 человек. А значит, чем дольше длится пандемия и больше людей заражается, тем больше и умирает. Количество погибших жителей региона растет. А значит сокращается и общая численность населения. Поэтому цифры высокие, объясняют специалисты.

"Рост летальности в каждой возрастной группе индексируется в 2-2,5 раза. В младших возрастных группах он не достигает тысячных процента, а вот у людей старше 60 лет уже 6 процентов. Старше 70 лет - 12 процентов. А от 80 лет - 24 процента", - заявил министр Армен Бенян.

Почти четверть пациентов старше 80 лет, которые заразились коронавирусом, имеют риск летального исхода, сообщает ГТРК Самара.

"Мы теряем ежедневно наших пациентов. Это объясняется высоким уровнем заболеваемости. Высоким уровнем заболеваемости невакцинированных людей, высоким уровнем заболеваемости людей старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания", - отмечает министр здравоохранения Самарской области.

Напомним, что самые серьезные ограничения сегодня коснулись людей старше 60 лет.