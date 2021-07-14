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Сергей Корниленко сделал прививку от COVID-19

14 июля 2021 16:54
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В прививочный пункт Самарской областной клинической больницы № 2 он пришел вместе с супругой. 

Спортивный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко сделал прививку от COVID-19. В прививочный пункт Самарской областной клинической больницы № 2 он пришел вместе с супругой. 

«Эпидемиологическая ситуация на данный момент непростая в стране и соседних странах, люди продолжают   болеть, - отметил Сергей Корниленко. -  Наблюдая за всем этим, мы приняли с супругой решение, что нужно сделать прививку, чтобы обезопасить себя, своих родных и детей.  Не нужно бояться это делать, а нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Общаясь с другими командами, мы видим, что некоторые уже полностью всем составом прошли вакцинацию. Думаю, мы пойдем таким же путем, и в ближайшее время вместе с тренерским штабом и руководством клуба обсудим эти вопросы, и прививки сделают все наши коллеги». 

В регион поступила новая партия вакцины – более 50000 доз, в настоящее время она доставляется в медучреждения региона. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 660 тысяч жителей. Полностью двумя компонентами вакцины привиты свыше 470 тысяч человек.  

«Чтобы улучшить эпидситуацию, нужно сформировать коллективный иммунитет, - подчеркнула заведующая поликлиническим отделением больницы № 2 Юлия Калиновская. - Для этого нам необходимо, чтобы не менее 60% населения были привиты. Очень важно пройти вакцинацию до сентября, поскольку осенью начинается сезон ОРВИ и простудных заболеваний. Поэтому призываю жителей, не имеющих медицинских противопоказаний, прививку от COVID-19 сделать в ближайшее время».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: вакцинация Сергей Корниленко

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