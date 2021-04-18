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Сделать масочный режим бессрочным самарцы не хотят

18 апреля 2021 11:14
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Сделать масочный режим бессрочным самарцы не хотят

Жители Челябинска голосуют за бессрочный масочный режим в 2 раза чаще, чем жители Волгограда.

Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. 15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, — среди молодежи до 24 лет (20%).

Среди населения городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%): «Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем». В Москве сторонников введения бессрочного режима ношения медицинских масок несколько больше, чем по стране в целом (18 и 15% соответственно), а в Санкт-Петербурге — чуть меньше (14%). Реже всего в поддержку идеи высказывались жители Волгограда (10%).

Варианты ответов самарцев:

  • Да - 20%
  • Нет - 56%
  • Затрудняюсь ответить - 24%.

Населенных пунктов: 440В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа

  • Время проведения: 5—13 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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