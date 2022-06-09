Первые пять детей 9-11 лет получили вакцину от ковида в рамках клинических исследований

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Первые пять детей 9-11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вчера уже ввели препарат пятерым детям 9-11 лет. Никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было", - сказал он.

Гинцбург отметил, что участникам исследования ввели 1/10 взрослой дозы препарата. Еще 11 детей получат препарат в ближайшее время, рассказал он.

Ранее глава Центра им. Гамалеи сообщил, что вакцинация детей в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9-11 лет, далее препарат получат дети более младшего возраста.

Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС