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Оперштаб СО: режим нерабочих дней не продлен в Самарской области

6 ноября 2021 18:55
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 Работа организаций возобновляется, услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трёх документов.

Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатором Дмитрия Азарова.

Также:

- снимаются ранее действовавшие ограничения для привитых/переболевших коронавирусом граждан 65+;
- непривитые жители региона старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию;
- решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков (школы, СПО) принимают оперштабы муниципалитетов, то же самое касается допобразования;

Работа организаций возобновляется, услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трёх документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесённом заболевании, либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.

Это:
- организации сферы культуры (заполняемость не более 50%)
- спортивные мероприятия (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами)
- организации сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, станции технического обслуживания автомобилей)
- торговые центры, продовольственные магазины площадью выше 2 тысяч кв.метров, а также магазины непродовольственных товаров
- рестораны и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23.00 до 6.00 - разрешена только доставка).

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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