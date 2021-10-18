Оперативный штаб: система работы транспортных карт будет отлажена в ближайшее время

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В понедельник, 18 октября, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Дмитрий Азаров.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова охарактеризовала эпидситуацию в регионе как неблагополучную и крайне напряженную. Об этом свидетельствует продолжающийся рост ежедневно выявляемых случаев коронавируса, 18 октября зафиксировано уже 915 заболевших с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Число инфицированных за неделю выросло в каждой возрастной группе. Однако наибольшую тревогу специалистов вызывают данные по группам 15-17, 18-29, 60+ лет, где отмечаются самые высокие показатели. Члены оперштаба подчеркнули: перевод школьников на дистанционное обучение был обусловлен неблагоприятной эпидситуацией, для них сейчас важно максимально сократить посещение общественных мест.

Согласно данным о структуре заболевших в разрезе профессиональных групп, за неделю значительно выросла заболеваемость среди работников офисов, банков, юридических фирм, сферы услуг. Охват тестированием почти в 2,5 раза превышает установленный федеральный норматив. За прошедшую неделю специалисты отмечают рост случаев коронавируса с клиническими проявлениями ОРВИ и снижение бессимптомных случаев. По ОРВИ вновь зарегистрированы максимальные за долгий период цифры: почти 32 тысячи заболевших (+12,6% к прошлой неделе), тогда как в прошлом году в это же время было почти в 2 раза меньше. По внебольничной пневмонии на прошедшей неделе отмечается снижение: 3147 заболевших (+8,7% к 40-й неделе) в сравнении с 4313 в прошлом году.

В текущей ситуации системе здравоохранения приходится расширять госпитальный фонд. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, сейчас стационарное звено насчитывает 31 госпиталь – 7749 мест. Из них 129 было развернуто на прошлой неделе. В ближайшие дни начнется подготовка еще 250 коек за счет Челно-Вершинской, Кошкинской центральных районных больниц и роддома Баныкина в Тольятти. Учитывая негативную тенденцию, областной минздрав прорабатывает возможность увеличить госпитальный фонд для лечения больных с коронавирусом и подозрением на него до 10 тысяч мест. По-прежнему в госпиталях проходят лечение в большинстве люди, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Больше половины из них требуется кислородная поддержка.

Оперативный штаб напомнил о необходимости самоизоляции для амбулаторных больных.

Согласно докладу министра, темп вакцинации несколько вырос по сравнению с предыдущей неделей, но показатель исполнения плана ниже, чем в среднем по стране: почти 58% (по РФ – почти 62%). Недостатка в вакцинах нет – в регионе в наличии более 300 тысяч доз.

Оперативный штаб проанализировал тепловую карту вакцинации от коронавируса по области. Четыре территории в целом достигли нормативных значений (80% взрослого населения). Это Камышлинский, Исаклинский, Хворостянский, Шенталинский районы. В 9 муниципальных образованиях уровень вакцинации ниже 60% (Большечерниговский, Красноярский, Кинельский, Ставропольский районы, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный). Самый низкий уровень – в Тольятти. Еще большую тревогу членов штаба вызвали данные о том, что также в 9 муниципалитетах очень низкий уровень охвата вакцинацией населения в возрасте 60+ (Безенчукский район, Октябрьск, Красноярский район, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевск, Отрадный). В ближайшее время там пройдут муниципальные штабы с участием представителей областного правительства, чтобы выработать решения, способные улучшить ситуацию, рассмотреть форматы усиления информационно-разъяснительной работы с людьми.

По информации регионального Роспотребнадзора, продолжаются мероприятия в рамках контроля исполнения постановления Главного государственного санитарного врача по Самарской области №3 о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Более 30 юридических лиц, не выполнивших требование постановления, приглашены на составление протокола, сверка данных продолжается.

Учитывая данные об увеличении числа заболевших среди офисных, банковских работников, сферы услуг, Глава региона поручил сместить акцент в контрольных рейдах, в ходе которых проверяется соблюдение всех санитарно-эпидемических норм и ограничительных мер, на офисные центры, предприятия сферы услуг. Также по его поручению в ближайшее время будет подписано и опубликовано постановление, в котором будут сведены все действующие в регионе ограничительные меры.

Одним из основных вопросов оперштаба стала организация помощи пожилым людям. Решением оперштаба будет возобновлена в полной мере работа волонтерского штаба. Кроме того, Дмитрий Азаров поручил оказать всестороннюю помощь пожилым гражданам в получении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании и отладить систему работы транспортных карт. Напомним, чтобы оградить старшее поколение от COVID-19, с 11 октября временно приостановлено действие социальных транспортных карт для граждан 65 лет и старше, не прошедшим вакцинацию или не имеющим сертификата о перенесенном заболевании. Эта мера принималась с целью сохранения жизни и здоровья самых уязвимых для вируса жителей региона. Однако на заседании Глава региона подверг критике процесс реализации принятого решения.

«В последние дни от жителей поступает огромное количество жалоб. Есть случаи, когда люди старшего возраста вакцинированы или переболели, а транспортные карты им заблокировали. У них нет QR-кодов на руках, зачастую нет и смартфонов, с помощью которых они эти коды могут представить. Перед принятием решения по транспортным картам мы об этих моментах говорили, но, очевидно, что работа не была поставлена должным образом», — подчеркнул Губернатор.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов сообщил, что министерством социально-демографической и семейной политики региона на прошлой неделе была запущена специальная «горячая линия» по вопросам транспортных карт (334-45-41, в рабочее время) и каждое поступающее обращение предметно рассматривается.

Дмитрий Азаров поручил региональному минздраву, минсоцдему, всем социальным службам региона с привлечением волонтерских организаций в кратчайшие сроки наладить работу по оказанию помощи жителям старшего поколения в получении необходимых документов и отладке работы карт.

«Нам необходимо, чтобы все социальные работники, центры социального обслуживания, поликлиники, волонтеры включились в эту работу. Людям старшего поколения надо помочь в получении QR-кодов, свидетельств о вакцинации, справок о перенесенном заболевании. Помочь распечатать документы, если надо», — заявил Глава региона.

Губернатор поставил эту задачу перед всеми главами муниципальных районов и городов Самарской области.

«Работа должна идти повсеместно: в каждом городе и районе с привлечением ветеранских организаций, местных администраций. Списки жителей старшего возраста есть – с каждым надо вопрос отработать, даже если человек еще сам никуда не обращался. Надо выяснить – нужна ли помощь и какая. Нужна персональная работа по каждому жителю старшего возраста. Вопрос должен быть решен», — заявил Глава региона. Ответственным за эту работу назначен курирующий зампред правительства Александр Фетисов.

Дмитрий Азаров также поднял вопрос о разблокировке транспортных карт тем, у кого есть медицинский отвод на вакцинацию. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что в ближайшее время в поликлиниках на постоянной основе в ежедневном режиме будет организована работа врачебных комиссий, чтобы люди, в том числе пожилого возраста, могли подтвердить временное противопоказание для вакцинации.

«Каждому пациенту, имеющему временный медицинский отвод против вакцинации, необходимо пройти врачебную комиссию в поликлинике по месту жительства, к которой он прикреплен. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону горячей линии соответствующей поликлиники, либо прийти на прием к своему лечащему врачу. В этот же день состоится заседание врачебной комиссии, чтобы определить наличие временного медотвода и определить его срок. По истечении этого срока признается, что у пациента есть абсолютные противопоказания, либо пациент может вакцинироваться», – объяснил порядок действий Армен Бенян.

После подтверждения медотвода, как и после прохождения вакцинации, будет произведена разблокировка транспортной карты жителя региона. Лечебные учреждения в этот же день будут передавать сведения в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Далее информация направляется компании – оператору транспортных карт. «Проверка данных займет один час. Мы в оперативном режиме готовы восстанавливать те карты, которые ранее были заблокированы», – добавила глава ведомства Регина Воробьева.

Губернатор поручил тщательно администрировать все процессы, чтобы вопросы решались максимально комфортно и оперативно для жителей региона. «Врачебная комиссия должна работать каждый день в рамках режима работы лечебного учреждения. Это должно быть на постоянной основе во всех поликлиниках, во всем амбулаторном звене. Организуйте работу так, чтобы люди именно в своей поликлинике могли подтвердить медицинский отвод», – акцентировал Дмитрий Азаров.