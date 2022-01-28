Об особенностях распространения и течения штамма «омикрон»

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Роспотребнадзор следит за ситуацией в мире, связанной с ситуацией по новому штамму «омикрон», анализирует научный и практический опыт. Знания об особенностях распространения и течения данного штамма постоянно обновляются.



1. Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих штаммов?

- У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней.

- Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».

· Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.



2. Привитые и переболевшие защищены от штамма «омикрон»? Или они тоже болеют?

- Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.



3. Где новый штамм «омикрон» распространяется лучше всего?

- Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.



4. Кто чаще всего оказывается группе риска?

- В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

- По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.



5. Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать «омикрон»?

- В окружающей среде, на поверхностях «Омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.



6. Как передается штамм «омикрон»? Он какой-то особенный?

- Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.



7. Где проще всего заразиться «омикроном»?

- В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих – мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.