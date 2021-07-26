Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре

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В понедельник, 26 июля в Самаре заработал новый корпус Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, которая в период пандемии стала одним из самых крупных ковид-госпиталей региона и страны. Открытие состоялось в день рождения заслуженного врача РФ Владимира Середавина. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с председателем Губернской Думы Геннадием Котельниковым, депутатом государственной думы Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.

Модульное здание клинико-диагностического отделения с провизорными койками для пациентов с новой коронавирусной инфекцией построено в сжатые сроки – от принятия Губернатором решения о строительстве до приема первых пациентов прошло меньше 8 месяцев. В Самарской области новые современные ковид-госпитали стали появляться одними из первых в стране.

«Третья волна коронавирусной инфекции, о которой нас предупреждали врачи, специалисты, инфекционисты, к сожалению, наступает. И то, что мы заблаговременно подумали о том, что нам потребуются дополнительные медицинские подразделения, площади, отделения, не только здесь, в Самаре, но и в других городах нашей области, конечно, важно», - отметил Губернатор.

Новое клинико-диагностическое отделение с провизорными койками построено по поручению Дмитрия Азарова. Оно включает в себя приемно-сортировочную зону, включающую 3 кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести и верификации COVID-19, диагностический блок, включающий кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также реанимационный блок, рассчитанный на 10 коек, стационар на 60 коек и стерилизационный блок.

В течение 1 часа здесь будет проводиться осмотр и обследование больных, устанавливаться диагноз и определяться дальнейшая тактика лечения. Всем поступившим больным с СOVID-19 будет проводиться компьютерная томография, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной полости, эхокардиография. Также будут выполняться необходимые клинические, биохимические, бактериологические анализы. Оборудование - самое современное. Так, например, результаты общего анализа крови медработники получают уже в течение трех минут, что крайне важно для оперативного принятия решений.

После осмотра пациента и установки диагноза в зависимости от тяжести состояния больной будет госпитализирован в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Важно, что пациенты смогут не только проходить эффективное лечение от коронавируса, но и получать необходимую помощь в случае, если у них есть другие серьезные заболевания. Так, например, больные, которые нуждаются в гемодиализе, смогут получать его «на месте» - соответствующее оборудование установлено в госпитале и готово к работе.

«Открытие этого отделения позволит нам не прекращать плановую медицинскую помощь по основным направлениям специализации клиники. А здесь поступившие пациенты будут проходить первичную диагностику, обследование. Это поможет оперативно принимать решение и предоставлять медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул Губернатор.

«Этот корпус – это большая помощь в лечебной и диагностической работе и областной больнице имени В.Д. Середавина и ее коллективу, и всему здравоохранению нашего Самарского региона, - отметил Председатель Губернской Думы Геннадий Котельников. - Руководство области, Губернатор делает все, чтобы помочь и работникам здравоохранения, и конечно нашим пациентам».

Напомним, в Самарской области для противодействия распространению коронавирусной инфекции продолжается строительство сразу нескольких учреждений инфекционного профиля в крупнейших городах региона. Это новый инфекционный корпус в горбольнице № 2 г. Сызрани, ввод которого запланирован на текущий год, строительство нового корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре, а также модульный корпус для пациентов с COVID-19 на базе Тольяттинской ГКБ №5, который примет пациентов уже в августе.

Губернатор подчеркнул: огромная нагрузка в борьбе с коронавирусной инфекцией ложится на плечи медицинских работников - врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи, санитаров, фельдшеров. Глава региона поблагодарил медработников за самоотверженный труд, выдержку, неравнодушие и профессионализм.

«Мы надеемся на вас, стараемся и дальше делать все для того, чтобы в этот сложный период вам было чуть-чуть легче. Конечно, нам сильно помогло бы понимание всеми жителями Самарской области важности вакцинации. Я знаю, что каждый из вас ведет разъяснительную, просветительскую работу, объясняет, как это необходимо для защиты здоровья конкретного человека, для защиты здоровья всех жителей региона», - обратился к коллективу больницы В.Д. Середавина и всем врачам региона Губернатор и призвал не прекращать эту важную работу.