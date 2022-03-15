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Новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



#ВАЖНО! Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+.



Что еще изменилось?

Самоизоляция невакцинированных людей в возрасте 60+ теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер

Разрешена работа без ограничений бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта

Сняты ограничения по количеству посетителей для отдельных объектов в сферах спорта, культуры, торговли, услуг, а также в ЗАГСах

Несовершеннолетним можно посещать ТЦ и фуд-корты без взрослых, а также посещать учреждения культуры, кинотеатры, цирки

Не надо предъявлять QR-кодов при посещении ТЦ, магазинов, кинотеатров, концертов, театров, спортивных залов, заведений общепита и пр.

Плановая первичная медпомощь в амбулаторных условиях возобновляется, в том числе медосмотры и диспансеризация