Новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
#ВАЖНО! Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+.
Что еще изменилось?
Самоизоляция невакцинированных людей в возрасте 60+ теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер
Разрешена работа без ограничений бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта
Сняты ограничения по количеству посетителей для отдельных объектов в сферах спорта, культуры, торговли, услуг, а также в ЗАГСах
Несовершеннолетним можно посещать ТЦ и фуд-корты без взрослых, а также посещать учреждения культуры, кинотеатры, цирки
Не надо предъявлять QR-кодов при посещении ТЦ, магазинов, кинотеатров, концертов, театров, спортивных залов, заведений общепита и пр.
Плановая первичная медпомощь в амбулаторных условиях возобновляется, в том числе медосмотры и диспансеризация