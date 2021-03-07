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Не собирался «идти без очереди»: гендиректору Pfizer отказали во въезде в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса

7 марта 2021 20:58
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По словам топ-менеджера, он уже получил первую дозу вакцины, но не успел получить вторую.

Генеральному директору компании Pfizer Альберту Бурле отказали во въезде в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса, передают "Известия" со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

По словам топ-менеджера, он уже получил первую дозу вакцины, но не успел получить вторую. Отмечается, что никто из членов делегации компании не вакцинировался. На вопрос, почему Бурла затягивал эту процедуру, он ответил, что якобы не собирался «идти без очереди», когда есть люди, которым прививка гораздо нужнее.

В феврале сообщалось, что Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

 

Фото из открытых источников

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