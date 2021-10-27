Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими

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По телефону 8 (846) 339-94-93 жители могут сообщить о нарушениях режима нерабочих дней со стороны предпринимателей, а также о людях с подтвержденным COVID-19, не соблюдающих самоизоляцию.

Напомним, что за невыполнение правил поведения в период действия режима повышенной готовности предусмотрены штрафы: на граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на ИП до 50 тысяч рублей, на юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Это касается нарушений любых норм и правил – начиная от ношения масок в общественных местах, изоляции в случае подтвержденного заболевания до нарушения ограничений в период нерабочих дней.



Магазины, которые в эти дни, чтобы обойти режим ограничений, включили в ассортимент санитайзеры и маски, не смогут воспользоваться этой лазейкой. В ближайшее время будет утверждена норма, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости.