Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменка из Жигулевска Елена Голодяева завоевала золотую медаль.
В Будапеште завершилось первенство мира среди юниоров по гиревому спорту
Активисты партии продолжат оказывать помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.
«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими

27 октября 2021 10:17
311
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими

По телефону 8 (846) 339-94-93 жители могут сообщить о нарушениях режима нерабочих дней со стороны предпринимателей, а также о людях с подтвержденным COVID-19, не соблюдающих самоизоляцию. 

Напомним, что за невыполнение правил поведения в период действия режима повышенной готовности предусмотрены штрафы: на граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на ИП до 50 тысяч рублей, на юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей. 

Это касается нарушений любых норм и правил – начиная от ношения масок в общественных местах, изоляции в случае подтвержденного заболевания до нарушения ограничений в период нерабочих дней. 
 
Магазины, которые в эти дни, чтобы обойти режим ограничений, включили в ассортимент санитайзеры и маски, не смогут воспользоваться этой лазейкой. В ближайшее время будет утверждена норма, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021, 10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
Об этом сообщает горадминистрация. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
193
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
26 октября 2021, 10:23
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
523
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
23 октября 2021, 10:46
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
Государственная регистрация заключения брака по ранее поданным заявлениям состоится в назначенное время.  Общество
1059
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
239
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
194
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
307
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
193
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
481
Весь список