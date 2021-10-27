На прошлой неделе в Самарской области 17 детям в возрасте до 1 года был поставлен диагноз COVID-19

243

Во вторник, 26 октября, на заседании городского штаба по коронавирусу в администрации Самары были подведены итоги за минувшую неделю.

О новых заболевших рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Самарской области Елена Меркулова.

«На прошлой неделе 17 детям в возрасте до 1 года был поставлен диагноз COVID-19», - сообщила Елена Меркулова.

Как сообщают представители Роспотребнадзора, за прошлую неделю большая часть заражений была зафиксирована в возрастной группе 30-49 лет – 1039 случаев.

Самарская область переместилась в «красную зону» из-за ковидного шторма. В неделю фиксируется более 150 случаев на 100 тысяч населения.

Также самарцам разъяснили действие двух постановлений о коронавирусных ограничениях. На официальном сайте Правительства региона 26 октября было опубликовано Постановление № 258, регламентирующее ограничительные мероприятия и в одном из пунктов допускающее посещение фитнес-центров, салонов красоты при соблюдении определенных условий. Вместе с тем, с 25 октября в регионе действует ранее установленные нерабочие дни для таких организаций, сообщает ГТРК Самара.