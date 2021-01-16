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Мурашко: привившиеся от коронавируса должны носить маски вне зависимости от титра антител

16 января 2021 13:47
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Мурашко: привившиеся от коронавируса должны носить маски вне зависимости от титра антител

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко:

- Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования.

Фото: Pixabay.com

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