Минздрав региона планирует сократить количество мест для больных COVID-19

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На следующей неделе Министерство здравоохранения Самарской области планирует начать сокращение количества койко-мест, выделенных для больных с диагностированной новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на заседании регионального оперативного штаба глава ведомства Армен Бенян.

Министр пояснил, что это стало возможно ввиду снижения заболеваемости в регионе, сообщает Засекин.

В первую очередь планируется возвращать к работе в обычном режиме отделения, занимавшиеся до пандемии лечением сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также ряда других профилей.

Напомним, в связи со «вторжением» уханьской инфекции в Самарскую область Минздраву пришлось перепрофилировать немало больниц и отделений в палаты для больных COVID-19, которым требовалось стационарное лечение. После спада первой волны предполагалось вернуть учреждения к нормальному режиму, но не получилось, потому что началась вторая волна, которая сейчас очевидно идет на спад.