Медработники региона напоминают о важности вакцинации от COVID-19

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Вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 миллиона 719 тысяч жителей Самарской области. Повторную вакцинацию — более 415 тысяч человек.

В регионе продолжают работу пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риски тяжелого течения COVID-19.

Жители Тольятти могут сделать прививку в одной из поликлиник города или вызвать мобильную бригаду специалистов для вакцинации на дому. Также развернуты пункты вакцинации в ТЦ «Русь на Волге» и «Парк Хаус».

«Вакцинация остается основной мерой защиты против новой коронавирусной инфекции, — отметила врач-эпидемиолог Тольяттинской городской поликлиники №1 Ольга Растокина. — Тем, кто более полугода назад прошел вакцинацию или переболел COVID-19, необходимо сделать повторную прививку. Ревакцинироваться можно любой вакциной. Для повышения доступности вакцинации мы совместно с администрацией Тольятти регулярно проводим акции на крупных площадках города, в том числе в культурном центре «Автоград». Мобильные бригады выезжают для вакцинации маломобильных пациентов, людей старшего возраста на дому. Наконец, привиться можно в любой из четырех поликлиник города. Сейчас благоприятное время для того, чтобы пройти вакцинацию. Людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями особенно важно укрепить иммунитет: для них заболевание связано с повышенными рисками для здоровья».

Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

Фото: оперштаб СО