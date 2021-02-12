Маски обязательны: в Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 

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В Самаре не прекращается реализация мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, передает оперштаб.



Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. Пристальное внимание уделяется продовольственным магазинам и пунктам общественного питания мини-формата.



Кроме соблюдения масочного режима, в фокусе внимания проверяющих: наличие санитайзеров, рециркуляторов воздуха и разметок для соблюдения социальной дистанции, ведение журналов учета дезинфекционных мероприятий и графика здоровья работников.



С начала действия ограничительных мер в Куйбышевском районе выявлено более 70 материалов для составления протоколов об административном правонарушении на предпринимателей, нарушивших рекомендации Роспотребнадзора.



Уже известно, что 7 ранее выявленных материалов в настоящее время рассматривается в суде. В ближайшее время по ним будет вынесено решение.



Напомним, что штрафы для физических лиц за эти нарушения составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, если юридические лица - до 300 тысяч рублей.