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Маски обязательны: в Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 

12 февраля 2021 12:45
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Маски обязательны: в Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 

В Самаре не прекращается реализация мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, передает оперштаб.

 Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. Пристальное внимание уделяется продовольственным магазинам и пунктам общественного питания мини-формата.

 Кроме соблюдения масочного режима, в фокусе внимания проверяющих: наличие санитайзеров, рециркуляторов воздуха и разметок для соблюдения социальной дистанции, ведение журналов учета дезинфекционных мероприятий и графика здоровья работников.

 С начала действия ограничительных мер в Куйбышевском районе выявлено более 70 материалов для составления протоколов об административном правонарушении на предпринимателей, нарушивших рекомендации Роспотребнадзора.

 Уже известно, что 7 ранее выявленных материалов в настоящее время рассматривается в суде. В ближайшее время по ним будет вынесено решение.

 Напомним, что штрафы для физических лиц за эти нарушения составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, если юридические лица - до 300 тысяч рублей.

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