К августу у россиян может выработаться коллективный иммунитет от коронавируса

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Это может произойти даже раньше при условии активной вакцинации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью на телеканале "Россия 24".

Она сообщила, что за первое полугодие в стране произведут 89 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса. В России открыто уже более 6 тысяч пунктов вакцинации.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян побыстрее сделать прививку от коронавируса. Министр отметил, что пандемия в России немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов с COVID-19 остаётся высоким. Добавлю, за минувшие сутки в России выявлено почти 8,5 тысяч новых случаев коронавируса, это минимум с 29 сентября.

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