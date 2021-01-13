Информация о вакцинации от COVID-19

70

На наиболее часто задаваемые вопросы по вакцинации от COVID-19 отвечает руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи, доктор медицинских наук, профессор Илья Сиротко.

1. Для чего нужно делать прививку от COVID-19?

Вакцинация является важной защитой от инфекционных заболеваний. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать гуморальный и клеточный иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Этот механизм лежит в основе иммунной защиты организма и первым включается в борьбу с инфекционными агентами.

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 –ГамКовидВак и ЭпиВакКорона.

Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

2. Кто может сделать прививку?

В настоящее время в первую очередь прививки получают группы риска — медицинские работники, педагогические и социальные работники. При поступлении больших партий вакцины, которые ожидаются в ближайшее время, список категорий для вакцинации будет расширен.

Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежит взрослое население старше 18 лет следующих категорий:

1. Работники

— медицинских организаций (все сотрудники),

— образовательных организаций,

— полиции,

— общественного транспорта,

— торговли,

— органов социальной защиты населения,

— предприятий общественного питания,

— других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других);

2. Обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования;

3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител.

3. Разрешена ли вакцинация для граждан старше 60 лет?

В соответствии с федеральными рекомендациями для категории граждан 60+ сняты ограничения для проведения вакцинации вакциной ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции.

4. Есть ли противопоказания к проведению прививки?

Среди противопоказаний:

гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);

тяжелые формы аллергических заболеваний;

реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

иммунодефицит (первичный);

злокачественные заболевания крови и новообразования;

беременность;

период грудного вскармливания;

дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности) и др.

Перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

5. Надо ли готовиться к вакцинации? И какие рекомендации после проведения прививки необходимо соблюдать?

Специально к вакцинации готовиться нет необходимости. В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским работником с обязательным измерением температуры тела. В случае повышения температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. Также в процессе осмотра врач определит отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут. Вакцина двухкомпонентная, повторная вакцинация проводится через три недели (21 день). По информации Центра клинического изучения лекарственных средств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова после вакцинации рекомендуется воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, а также от употребления алкоголя за 24 часа до и после каждой вакцинации, посещения бани — 2-3 дня.

6. Какие могут быть реакции на прививку?

Нежелательные явления бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность). При возникновении любых побочных действий необходимо проконсультироваться с врачом.

7. Где можно пройти вакцинацию?

Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно бесплатно в одной из 34 поликлиник Самарской области, в которые отгружается вакцина. Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

8. Организована ли запись на вакцинацию?

Время и сроки проведения вакцинации целесообразно определить с лечащим врачом в соответствии со временем работы прививочного кабинета поликлиники. Также в ближайшее время подробнее расскажем про электронную запись на вакцинацию.

9. Что такое сертификат вакцинации?

Минздравом России организована возможность передачи информации медицинскими организациями о проведении вакцинации на портал Госуслуги. Таким образом, у пользователей портала с 1 января 2021 года появилась возможность получить сертификат о вакцинации от COVID-19.

На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, получает сертификат о профилактической прививке от COVID-19.

Фото: пресс-служба оперштаба СО