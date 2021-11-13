Главный психиатр Самарской области рассказал о влиянии коронавируса на психику человека

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После перенесенного COVID-19 пациенты часто жалуются на тревожность, слабость, нежелание что-либо делать, вспышки агрессии или жалости к себе, страхи. С чем это связано, объяснил главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер в Центре управления регионом.

«Вызывает ли ковид депрессию? Наверное, такая прямая линейность отсутствует. Но в то же время он может провоцировать возникновение депрессии, - рассказывает Михаил Шейфер. - И еще недостаточно изучено, как взаимодействуют ковид и нервная система. Мы еще в начале пути наблюдений. Но совершенно точно мы видим, что после выздоровления, после перенесенной инфекции могут возникать расстройства психические. Как правило, это астения, тревога и депрессия, и сочетание этих состояний. Это наиболее часто встречаемые заболевания. Если у человека есть внутренняя тревожность, внутреннее беспокойство, то тяжелая инфекция может спровоцировать развитие тяжелого тревожного депрессивного расстройства».

По словам врача, коронавирус – тяжелое инфекционное заболевание, которое имеет последствия для всего организма. Человек, перенесший тяжелую форму COVID-19, испытывает не только физический стресс, но и психологический. Астения, как правило, проходит в течение двух недель. Более тяжелые – тревожные и депрессивные расстройства – требуют наблюдения у врача-психиатра. Пациенты подвержены психическим расстройствам не только после, но и во время заболевания коронавирусом.

«Во время болезни мы наблюдаем очень много тревожных расстройств. И они связаны с кислородным голоданием, когда человек испытывает дефицит его поступления, - говорит Шейфер. - И на фоне такой гипоксии мы видим, как больные мечутся, они тревожны, потому что чувство нехватки воздуха – это крайне тяжелое состояние. И пациенты, получающие кислород, боятся оторваться от кислорода, есть опасение, что им не будет хватать кислорода. Это тоже в значительной степени психологическая форма реакции. Мы не видим здесь психоза. Это тревожность. Поэтому пациенту нужно объяснять, разговаривать, показывать ему, что есть улучшения и он может обойтись без кислорода».

Сейчас в обществе вообще высок уровень тревожности, говорит Шейфер. Почти у каждого есть близкие, которые умерли от коронавируса. Конечно, данный факт не улучшает общее психологическое состояние общества, а только порождает его тревожность.

«Мы, врачи, которые занимаются этим, должны сказать, что, как всякая пандемия, эта тоже имеет подъем и спуск, - объясняет психиатр. - Мы сейчас переживаем подъем. Долго ли он продлится – вряд ли можно сказать. Но он точно закончится. И для этого есть защитные средства и те прививки, которые нужно делать. Когда мы поймем это, наверное, сможем остановить этот сложный процесс».

Чтобы избавиться от удручающих состояний, врачи рекомендуют соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться, больше гулять на свежем воздухе, общаться с близкими. А в тяжелых состояниях, когда оно не проходит дольше двух недель, нужно не стесняться и обращаться к врачу.

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