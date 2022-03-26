Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 26 марта в регионе за сутки госпитализировано 119 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8375, нарастающим итогом 6109540.

Подтверждено за сутки 544 случая COVID-19:

- 226 в г. Самара

- 11 в г. Тольятти

- 31 в г. Сызрань

- 19 в Похвистневском районе

- 17 в Нефтегорском районе

- 16 в Красноярском районе

- 16 в Богатовском районе

- 16 в Волжском районе

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 14 в Борском районе

- 13 в Сергиевском районе

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Хворостянском районе

- 12 в Безенчукском районе

- 12 в Приволжском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 11 в г. Отрадный

- 10 в Красноармейском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в Кошкинском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в г. Октябрьск

522 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 372942 случая коронавируса.

Скончались 7515 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Фото: pixabay