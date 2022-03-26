Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 26 марта в регионе за сутки госпитализировано 119 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8375, нарастающим итогом 6109540.
Подтверждено за сутки 544 случая COVID-19:
- 226 в г. Самара
- 11 в г. Тольятти
- 31 в г. Сызрань
- 19 в Похвистневском районе
- 17 в Нефтегорском районе
- 16 в Красноярском районе
- 16 в Богатовском районе
- 16 в Волжском районе
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 14 в Борском районе
- 13 в Сергиевском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Хворостянском районе
- 12 в Безенчукском районе
- 12 в Приволжском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 11 в г. Отрадный
- 10 в Красноармейском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в Кошкинском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск
522 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 372942 случая коронавируса.
Скончались 7515 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.
Фото: pixabay