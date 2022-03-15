Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 15.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 208 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5047, нарастающим итогом 6034029.
Подтверждено за сутки 1032 случая COVID-19:
- 331 в г. Самара
- 162 в г. Тольятти
- 52 в г. Сызрань
- 48 в Безенчукском районе
- 38 в г. Чапаевск
- 37 в Нефтегорском районе
- 33 в Сергиевском районе
- 31 в Богатовском районе
- 31 в г. Отрадный
- 28 в г. Жигулевск
- 25 в Красноармейском районе
- 24 в Хворостянском районе
- 22 в Борском районе
- 21 в Камышлинском районе
- 21 в Большеглушицком районе
- 19 в Приволжском районе
- 18 в Пестравском районе
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 16 в Кошкинском районе
- 11 в Исаклинском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Елховском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Сызранском районе
974 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 58 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 364374 случая коронавируса.
Скончались 7334 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.