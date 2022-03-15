Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

163

На 15.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 208 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5047, нарастающим итогом 6034029.

Подтверждено за сутки 1032 случая COVID-19:

- 331 в г. Самара

- 162 в г. Тольятти

- 52 в г. Сызрань

- 48 в Безенчукском районе

- 38 в г. Чапаевск

- 37 в Нефтегорском районе

- 33 в Сергиевском районе

- 31 в Богатовском районе

- 31 в г. Отрадный

- 28 в г. Жигулевск

- 25 в Красноармейском районе

- 24 в Хворостянском районе

- 22 в Борском районе

- 21 в Камышлинском районе

- 21 в Большеглушицком районе

- 19 в Приволжском районе

- 18 в Пестравском районе

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 16 в Кошкинском районе

- 11 в Исаклинском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Елховском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Сызранском районе

974 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 58 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 364374 случая коронавируса.

Скончались 7334 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.