Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 12.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 176 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10208, нарастающим итогом 6011051.

Подтверждено за сутки 1429 случаев COVID-19:

- 567 в г. Самара

- 311 в г. Тольятти

- 46 в г. Отрадный

- 40 в Камышлинском районе

- 36 в Волжском районе

- 32 в г. Жигулевск

- 30 в Нефтегорском районе

- 28 в Сергиевском районе

- 26 в Кинель-Черкасском районе

- 26 в г. Сызрань

- 24 в Похвистневском районе

- 22 в г. Новокуйбышевск

- 22 в г. Похвистнево

- 19 в Шигонском районе

- 19 в г. Чапаевск

- 15 в Хворостянском районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Пестравском районе

- 13 в Красноармейском районе

- 13 в Алексеевском районе

- 13 в Большеглушицком районе

- 11 в Большечерниговском районе

- 11 в Сызранском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Борском районе

- 9 в Елховском районе

- 8 в Шенталинском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Безенчукском районе

1298 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 131 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 360978 случаев коронавируса.

Скончались 7285 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.