Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 12.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 176 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10208, нарастающим итогом 6011051.
Подтверждено за сутки 1429 случаев COVID-19:
- 567 в г. Самара
- 311 в г. Тольятти
- 46 в г. Отрадный
- 40 в Камышлинском районе
- 36 в Волжском районе
- 32 в г. Жигулевск
- 30 в Нефтегорском районе
- 28 в Сергиевском районе
- 26 в Кинель-Черкасском районе
- 26 в г. Сызрань
- 24 в Похвистневском районе
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 22 в г. Похвистнево
- 19 в Шигонском районе
- 19 в г. Чапаевск
- 15 в Хворостянском районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Пестравском районе
- 13 в Красноармейском районе
- 13 в Алексеевском районе
- 13 в Большеглушицком районе
- 11 в Большечерниговском районе
- 11 в Сызранском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Борском районе
- 9 в Елховском районе
- 8 в Шенталинском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Безенчукском районе
1298 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 131 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 360978 случаев коронавируса.
Скончались 7285 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.