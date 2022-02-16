Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 16.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 497 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15023, нарастающим итогом 5711691.

Подтверждено за сутки 3215 случаев COVID-19:

- 346 в г. Самара

- 782 в г. Тольятти

- 326 в г. Отрадный

- 186 в Красноярском районе

- 184 в г. Сызрань

- 171 в г. Кинель

- 143 в г. Чапаевск

- 102 в Волжском районе

- 93 в г. Новокуйбышевск

- 91 в г. Жигулевск

- 85 в Кинель-Черкасском районе

- 81 в Нефтегорском районе

- 57 в Кинельском районе

- 52 в Кошкинском районе

- 50 в Пестравском районе

- 48 в Сергиевском районе

- 42 в Клявлинском районе

- 39 в Приволжском районе

- 38 в Шигонском районе

- 36 в Борском районе

- 34 в Похвистневском районе

- 33 в Шенталинском районе

- 30 в Сызранском районе

- 29 в Большечерниговском районе

- 25 в Богатовском районе

- 18 в г. Октябрьск

- 16 в Безенчукском районе

- 15 в Хворостянском районе

- 13 в Красноармейском районе

- 13 в Камышлинском районе

- 9 в Ставропольском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 2 в Алексеевском районе

2950 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 265 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 277328 случаев коронавируса.

Скончались 6921 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.



Дополнительно на 14.02.2022:

- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 579 на 100 тысяч населения (ПФО – 400, РФ – 407); лидируют в ПФО – Республика Удмуртия – 678, Нижегородская область – 600;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 100 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 124, РФ – 114); в начале списка в ПФО – Пермский край – 200, Республика Удмуртия – 178, Оренбургская область – 169;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе – -8,9% (ПФО – 38,7%, РФ – 14,8%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 158%, Республика Башкортостан – 80%, Кировская область – 62,5%;

- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 9 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 7), в начале списка – Нижегородская область – 21, Республика Мордовия – 15, Пензенская область – 13;

- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия – 19, Пермский край – 17, Кировская область – 16.

Фото: pixabay