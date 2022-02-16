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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

16 февраля 2022 14:28
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В Самаре за сутки заболели 346 человек.

На 16.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 497 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15023, нарастающим итогом 5711691.
 Подтверждено за сутки 3215 случаев COVID-19:
- 346 в г. Самара
- 782 в г. Тольятти
- 326 в г. Отрадный
- 186 в Красноярском районе
- 184 в г. Сызрань
- 171 в г. Кинель
- 143 в г. Чапаевск
- 102 в Волжском районе
- 93 в г. Новокуйбышевск
- 91 в г. Жигулевск
- 85 в Кинель-Черкасском районе
- 81 в Нефтегорском районе
- 57 в Кинельском районе
- 52 в Кошкинском районе
- 50 в Пестравском районе
- 48 в Сергиевском районе
- 42 в Клявлинском районе
- 39 в Приволжском районе
- 38 в Шигонском районе
- 36 в Борском районе
- 34 в Похвистневском районе
- 33 в Шенталинском районе
- 30 в Сызранском районе
- 29 в Большечерниговском районе
- 25 в Богатовском районе
- 18 в г. Октябрьск
- 16 в Безенчукском районе
- 15 в Хворостянском районе
- 13 в Красноармейском районе
- 13 в Камышлинском районе
- 9 в Ставропольском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 2 в Алексеевском районе
2950 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 265 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 277328 случаев коронавируса.
Скончались 6921 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Дополнительно на 14.02.2022:
- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 579 на 100 тысяч населения (ПФО – 400, РФ – 407); лидируют в ПФО – Республика Удмуртия – 678, Нижегородская область – 600;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 100 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 124, РФ – 114); в начале списка в ПФО – Пермский край – 200, Республика Удмуртия – 178, Оренбургская область – 169;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе – -8,9% (ПФО – 38,7%, РФ – 14,8%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 158%, Республика Башкортостан – 80%, Кировская область – 62,5%;
- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 9 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 7), в начале списка – Нижегородская область – 21, Республика Мордовия – 15, Пензенская область – 13;
- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия – 19, Пермский край – 17, Кировская область – 16.

 

 

Фото:    pixabay

 

 

Теги: Коронавирус

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