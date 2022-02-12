Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 12 февраля в регионе за сутки госпитализирован 451 пациент.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 24876, нарастающим итогом 5635920.

Подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19:

- 875 в г. Самара

- 618 в г. Тольятти

- 358 в г. Сызрань

- 219 в г. Новокуйбышевск

- 192 в г. Чапаевск

- 137 в Волжском районе

- 94 в г. Кинель

- 85 в г. Жигулевск

- 72 в Нефтегорском районе

- 63 в г. Отрадный

- 60 в Сызранском районе

- 60 в г. Похвистнево

- 56 в Приволжском районе

- 51 в Шигонском районе

- 50 в Большечерниговском районе

- 48 в Ставропольском районе

- 42 в Пестравском районе

- 41 в Похвистневском районе

- 39 в Кинельском районе

- 35 в г. Октябрьск

- 33 в Клявлинском районе

- 33 в Кошкинском районе

- 32 в Кинель-Черкасском районе

- 28 в Хворостянском районе

- 27 в Алексеевском районе

- 23 в Безенчукском районе

- 24 в Сергиевском районе

- 24 в Елховском районе

- 21 в Исаклинском районе

- 19 в Богатовском районе

- 17 в Красноярском районе

- 17 в Большеглушицком районе

- 12 в Борском районе

- 16 в Красноармейском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 2 в Камышлинском районе

3232 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 303 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 264538 случаев коронавируса.

Скончались 6859 человек (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

Фото: pixabay