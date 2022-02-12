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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

12 февраля 2022 19:09
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В Самаре заболели 875 человек.

На 12 февраля в регионе за сутки госпитализирован 451 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 24876, нарастающим итогом 5635920.
 Подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19:
- 875 в г. Самара
- 618 в г. Тольятти
- 358 в г. Сызрань
- 219 в г. Новокуйбышевск
- 192 в г. Чапаевск
- 137 в Волжском районе
- 94 в г. Кинель
- 85 в г. Жигулевск
- 72 в Нефтегорском районе
- 63 в г. Отрадный
- 60 в Сызранском районе
- 60 в г. Похвистнево
- 56 в Приволжском районе
- 51 в Шигонском районе
- 50 в Большечерниговском районе
- 48 в Ставропольском районе
- 42 в Пестравском районе
- 41 в Похвистневском районе
- 39 в Кинельском районе
- 35 в г. Октябрьск
- 33 в Клявлинском районе
- 33 в Кошкинском районе
- 32 в Кинель-Черкасском районе
- 28 в Хворостянском районе
- 27 в Алексеевском районе
- 23 в Безенчукском районе
- 24 в Сергиевском районе
- 24 в Елховском районе
- 21 в Исаклинском районе
- 19 в Богатовском районе
- 17 в Красноярском районе
- 17 в Большеглушицком районе
- 12 в Борском районе
- 16 в Красноармейском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 2 в Камышлинском районе
3232 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 303 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 264538 случаев коронавируса.
Скончались 6859 человек (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

 

Фото:  pixabay

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