Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 05.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 389 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 27644, нарастающим итогом 5451740.

Подтверждено за сутки 3974 случая COVID-19:

- 2106 в г. Самара

- 322 в г. Тольятти

- 288 в г. Сызрань

- 179 в г. Новокуйбышевск

- 166 в Волжском районе

- 127 в г. Жигулевск

- 67 в Кинель-Черкасском районе

- 61 в г. Чапаевск

- 57 в г. Отрадный

- 51 в Ставропольском районе

- 47 в Кошкинском районе

- 43 в Сызранском районе

- 39 в Нефтегорском районе

- 34 в г. Октябрьск

- 34 в Клявлинском районе

- 34 в Шенталинском районе

- 31 в Хворостянском районе

- 30 в Исаклинском районе

- 30 в Красноармейском районе

- 29 в г. Похвистнево

- 29 в Сергиевском районе

- 27 в Похвистневском районе

- 21 в Елховском районе

- 19 в Безенчукском районе

- 19 в Борском районе

- 19 в Приволжском районе

- 18 в Большеглушицком районе

- 17 в Пестравском районе

- 15 в Челно-Вершинском районе

- 12 в Алексеевском районе

- 3 в Шигонском районе

3604 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 370 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 238828 случаев коронавируса.

Скончались 6762 человека (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 03.02.2022:

- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 1094 на 100 тысяч населения (ПФО – 818, РФ – 826); лидеры в ПФО – Пермский край – 1146, Республика Башкортостан – 1094;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 119 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 81, РФ – 115); в начале списка в ПФО – Пермский край – 154, Нижегородская область – 108;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 125,8 % (ПФО – 125,4, РФ – 84,5 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 205,1%, Республика Чувашия – 181,3%, Республика Башкортостан – 173,2 %;

- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 18, Республика Мордовия – 12, Пензенская область – 11;

- госпитализировано за сутки 13 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 13). В начале списка – Кировская область – 20, Республика Чувашия и Нижегородская область – 18.

Фото: pixabay