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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

5 февраля 2022 15:43
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В Самаре за сутки заболели 2106 человек.

На 05.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 389 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 27644, нарастающим итогом 5451740.
 Подтверждено за сутки 3974 случая COVID-19:
- 2106 в г. Самара
- 322 в г. Тольятти
- 288 в г. Сызрань
- 179 в г. Новокуйбышевск
- 166 в Волжском районе
- 127 в г. Жигулевск
- 67 в Кинель-Черкасском районе
- 61 в г. Чапаевск
- 57 в г. Отрадный
- 51 в Ставропольском районе
- 47 в Кошкинском районе
- 43 в Сызранском районе
- 39 в Нефтегорском районе
- 34 в г. Октябрьск
- 34 в Клявлинском районе
- 34 в Шенталинском районе
- 31 в Хворостянском районе
- 30 в Исаклинском районе
- 30 в Красноармейском районе
- 29 в г. Похвистнево
- 29 в Сергиевском районе
- 27 в Похвистневском районе
- 21 в Елховском районе
- 19 в Безенчукском районе
- 19 в Борском районе
- 19 в Приволжском районе
- 18 в Большеглушицком районе
- 17 в Пестравском районе
- 15 в Челно-Вершинском районе
- 12 в Алексеевском районе
- 3 в Шигонском районе
3604 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 370 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 238828 случаев коронавируса.
Скончались 6762 человека (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 03.02.2022:
- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 1094 на 100 тысяч населения (ПФО – 818, РФ – 826); лидеры в ПФО – Пермский край – 1146, Республика Башкортостан – 1094;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 119 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 81, РФ – 115); в начале списка в ПФО – Пермский край – 154, Нижегородская область – 108;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 125,8 % (ПФО – 125,4, РФ – 84,5 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 205,1%, Республика Чувашия – 181,3%, Республика Башкортостан – 173,2 %;
- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 18, Республика Мордовия – 12, Пензенская область – 11;
- госпитализировано за сутки 13 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 13). В начале списка – Кировская область – 20, Республика Чувашия и Нижегородская область – 18.

 

Фото:    pixabay

 

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