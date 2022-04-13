Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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В регионе 13 апреля выявлено 223 новых случая коронавируса:

- 72 в г. Самара

- 29 в г. Тольятти

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 18 в г. Сызрань

- 13 в Безенчукском районе

- 9 в Богатовском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Клявлинском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 3 в г. Жигулевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Волжском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Шигонском районе