Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В регионе 13 апреля выявлено 223 новых случая коронавируса:
- 72 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 18 в г. Сызрань
- 13 в Безенчукском районе
- 9 в Богатовском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Клявлинском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 3 в г. Жигулевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Волжском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Шигонском районе