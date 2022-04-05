Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 апреля в регионе зарегистрированы 329 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.

География суточного распространения вируса 5 апреля выглядит так:

- 93 в г. Самара

- 80 в г. Тольятти

- 29 в Безенчукском районе

- 20 в г. Сызрань

- 18 в Богатовском районе

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Приволжском районе

- 8 в Сергиевском районе

- 8 в г. Отрадный

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Пестравском районе

311 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 376695 случаев коронавируса. Скончались 7643 человека (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.



Фото: pixabay