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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

5 апреля 2022 15:39
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В Самаре за сутки заболели 93 человека.

5 апреля в регионе зарегистрированы 329 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. 

География суточного распространения вируса 5 апреля выглядит так:

- 93 в г. Самара
- 80 в г. Тольятти
- 29 в Безенчукском районе
- 20 в г. Сызрань
- 18 в Богатовском районе
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Приволжском районе
- 8 в Сергиевском районе
- 8 в г. Отрадный
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Пестравском районе

311 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 376695 случаев коронавируса. Скончались 7643 человека (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.
 

Фото:     pixabay

Теги: Коронавирус

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