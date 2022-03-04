Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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На 4 марта в регионе за сутки госпитализировано 273 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12695, нарастающим итогом 5936861

Подтверждено за сутки 3623 случая:

- 1716 в г. Самара

- 635 в г. Тольятти

- 123 в г. Кинель

- 122 в Большеглушицком районе

- 87 в Нефтегорском районе

- 68 в Кинель-Черкасском районе

- 63 в г. Жигулевск

- 60 в г. Отрадный

- 52 в Богатовском районе

- 51 в Сергиевском районе

- 51 в Волжском районе

- 51 в Борском районе

- 48 в г. Новокуйбышевск

- 48 в г. Сызрань

- 43 в г. Похвистнево

- 42 в Похвистневском районе

- 41 в Кинельском районе

- 40 в Клявлинском районе

- 37 в Челно-Вершинском районе

- 34 в Шигонском районе

- 32 в Хворостянском районе

- 21 в Красноармейском районе

- 20 в Исаклинском районе

- 19 в г. Октябрьск

- 18 в Безенчукском районе

- 18 в Пестравском районе

- 17 в Ставропольском районе

- 17 в Алексеевском районе

- 16 в Шенталинском районе

- 11 в Приволжском районе

- 11 в Елховском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 3 в Большечерниговском районе

3315 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 308

человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 341 799 случаев коронавируса.

Скончались 7165 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.