Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

На 4 марта в регионе за сутки госпитализировано 273 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12695, нарастающим итогом 5936861
Подтверждено за сутки 3623 случая:
- 1716 в г. Самара
- 635 в г. Тольятти
- 123 в г. Кинель
- 122 в Большеглушицком районе
- 87 в Нефтегорском районе
- 68 в Кинель-Черкасском районе
- 63 в г. Жигулевск
- 60 в г. Отрадный
- 52 в Богатовском районе
- 51 в Сергиевском районе
- 51 в Волжском районе
- 51 в Борском районе
- 48 в г. Новокуйбышевск
- 48 в г. Сызрань
- 43 в г. Похвистнево
- 42 в Похвистневском районе
- 41 в Кинельском районе
- 40 в Клявлинском районе
- 37 в Челно-Вершинском районе
- 34 в Шигонском районе
- 32 в Хворостянском районе
- 21 в Красноармейском районе
- 20 в Исаклинском районе
- 19 в г. Октябрьск
- 18 в Безенчукском районе
- 18 в Пестравском районе
- 17 в Ставропольском районе
- 17 в Алексеевском районе
- 16 в Шенталинском районе
- 11 в Приволжском районе
- 11 в Елховском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
3315 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 308
человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 341 799 случаев коронавируса.
Скончались 7165 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.