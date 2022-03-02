Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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На 2 марта в регионе за сутки госпитализировано 305 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9121, нарастающим итогом 5911002

Подтвержден за сутки 4061 случай:



- 1946 в г. Самара

- 1009 в г. Тольятти

- 110 в г. Отрадный

- 105 в Сергиевском районе

- 104 в Кинель-Черкасском районе

- 98 в Волжском районе

- 84 в г. Сызрань

- 80 в г.Новокуйбышевск

- 77 в Богатовском районе

- 69 в Похвистневском районе

- 63 в г. Похвистнево

- 34 в Приволжском районе

- 33 в Большечерниговском районе

- 26 в Пестравском районе

- 26 в Борском районе

- 24 в Безенчукском районе

- 22 в г. Чапаевск

- 21 в Шигонском районе

- 20 в Красноармейском районе

- 19 в г. Октябрьск

- 17 в Сызранском районе

- 16 в Ставропольском районе

- 11 в Хворостянском районе

- 10 в Шенталинском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в г.Жигулевск

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Исаклинском районе



3780 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 281 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 334 302 случая коронавируса.

Скончались 7129 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Фото: pixabay