Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

На 2 марта в регионе за сутки госпитализировано 305 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9121, нарастающим итогом 5911002
Подтвержден за сутки 4061 случай:
- 1946 в г. Самара
- 1009 в г. Тольятти
- 110 в г. Отрадный
- 105 в Сергиевском районе
- 104 в Кинель-Черкасском районе
- 98 в Волжском районе
- 84 в г. Сызрань
- 80 в г.Новокуйбышевск
- 77 в Богатовском районе
- 69 в Похвистневском районе
- 63 в г. Похвистнево
- 34 в Приволжском районе
- 33 в Большечерниговском районе
- 26 в Пестравском районе
- 26 в Борском районе
- 24 в Безенчукском районе
- 22 в г. Чапаевск
- 21 в Шигонском районе
- 20 в Красноармейском районе
- 19 в г. Октябрьск
- 17 в Сызранском районе
- 16 в Ставропольском районе
- 11 в Хворостянском районе
- 10 в Шенталинском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в г.Жигулевск
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Исаклинском районе
3780 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 281 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 334 302 случая коронавируса.
Скончались 7129 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.
Фото: pixabay