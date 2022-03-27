Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

85

На 27 марта в регионе за сутки госпитализировано 80 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8614, нарастающим итогом 6118154.

Подтверждено за сутки 525 случаев COVID-19:

- 297 в г. Самара

- 33 в г. Тольятти

- 32 в г. Сызрань

- 29 в г. Новокуйбышевск

- 26 в г. Кинель

- 19 в Исаклинском районе

- 16 в Кинельском районе

- 11 в г. Отрадный

- 10 в Большечерниговском районе

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в Шенталинском районе

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Октябрьск

478 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 373467 случаев коронавируса.

Скончались 7527 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.