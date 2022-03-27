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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

27 марта 2022 14:42
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В Самаре за сутки заболели 297 человек.

На 27 марта в регионе за сутки госпитализировано 80 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8614, нарастающим итогом 6118154.
Подтверждено за сутки 525 случаев COVID-19:

- 297 в г. Самара
- 33 в г. Тольятти
- 32 в г. Сызрань
- 29 в г. Новокуйбышевск
- 26 в г. Кинель
- 19 в Исаклинском районе
- 16 в Кинельском районе
- 11 в г. Отрадный
- 10 в Большечерниговском районе
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в Шенталинском районе
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Октябрьск
478 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 373467 случаев коронавируса.
Скончались 7527 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.

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