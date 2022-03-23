Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 23.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 163 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5346, нарастающим итогом 6085841.
Подтверждено за сутки 602 случая COVID-19:
- 144 в г. Самара
- 74 в г. Тольятти
- 33 в г. Сызрань
- 26 в Волжском районе
- 25 в Похвистневском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 22 в г. Кинель
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в Богатовском районе
- 19 в Красноармейском районе
- 17 в г. Жигулевск
- 15 в Нефтегорском районе
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Чапаевск
- 12 в Безенчукском районе
- 11 в Кинельском районе
- 11 в Пестравском районе
- 11 в Шигонском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в г. Отрадный
- 9 в Большеглушицком районе
- 9 в Ставропольском районе
- 8 в Борском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Приволжском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
489 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 113 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 371246 случаев коронавируса.
Скончались 7469 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.
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