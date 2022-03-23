Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 23.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 163 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5346, нарастающим итогом 6085841.

Подтверждено за сутки 602 случая COVID-19:

- 144 в г. Самара

- 74 в г. Тольятти

- 33 в г. Сызрань

- 26 в Волжском районе

- 25 в Похвистневском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 22 в г. Кинель

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в Богатовском районе

- 19 в Красноармейском районе

- 17 в г. Жигулевск

- 15 в Нефтегорском районе

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Чапаевск

- 12 в Безенчукском районе

- 11 в Кинельском районе

- 11 в Пестравском районе

- 11 в Шигонском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в г. Отрадный

- 9 в Большеглушицком районе

- 9 в Ставропольском районе

- 8 в Борском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Приволжском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

489 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 113 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 371246 случаев коронавируса.

Скончались 7469 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

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