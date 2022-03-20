Где в регионе выявлены новые случаи  COVID-19

172

На 20 марта в регионе за сутки госпитализировано 92 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6875, нарастающим итогом 6070771.

Подтверждено за сутки 893 случая COVID-19:

- 466 в г. Самара

- 79 в г. Тольятти

- 58 в г. Сызрань

- 32 в Кинельском районе

- 26 в г. Отрадный

- 25 в Волжском районе

- 25 в Похвистневском районе

- 24 в г. Кинель

- 24 в г. Новокуйбышевск

- 20 в Сергиевском районе

- 17 в Пестравском районе

- 14 в г. Похвистнево

- 13 в Кошкинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Сызранском районе

- 9 в Безенчукском районе

- 9 в Камышлинском районе

- 9 в Шигонском районе

- 8 в Красноярском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 5 в Хворостянском районе

- 1 в Елховском районе

848 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 369159 случаев коронавируса.

Скончались 7421 человек (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

Фото: pixabay