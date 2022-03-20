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Где в регионе выявлены новые случаи  COVID-19

20 марта 2022 14:49
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В Самаре за сутки заболели 466 человек.

На 20 марта в регионе за сутки госпитализировано 92 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6875, нарастающим итогом 6070771.
 Подтверждено за сутки 893 случая COVID-19:

- 466 в г. Самара
- 79 в г. Тольятти
- 58 в г. Сызрань
- 32 в Кинельском районе
- 26 в г. Отрадный
- 25 в Волжском районе
- 25 в Похвистневском районе
- 24 в г. Кинель
- 24 в г. Новокуйбышевск
- 20 в Сергиевском районе
- 17 в Пестравском районе
- 14 в г. Похвистнево
- 13 в Кошкинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Сызранском районе
- 9 в Безенчукском районе
- 9 в Камышлинском районе
- 9 в Шигонском районе
- 8 в Красноярском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 5 в Хворостянском районе
- 1 в Елховском районе
848 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 369159 случаев коронавируса.
Скончались 7421 человек (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

 

Фото:    pixabay

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