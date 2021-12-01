Где в регионе подтверждены 904 случая новой коронавирусной инфекции

1 декабря в регионе подтверждено 904 случая новой коронавирусной инфекции:
- 357 в г. Самара
- 183 в г. Тольятти
- 37 в Кинель-Черкасском районе
- 37 в г. Сызрань
- 34 в Волжском районе
- 30 в г. Отрадный
- 26 в Борском районе
- 24 в г. Кинель
- 23 в Красноярском районе
- 21 в г. Жигулевск
- 17 в г. Чапаевск
- 15 в г. Похвистнево
- 13 в Нефтегорском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в Кинельском районе
- 8 в Безенчукском районе
- 8 в Шигонском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Елховском районе
829 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 75 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5526 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 55, 70 лет, женщины 71, 72, 81, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 70, 70 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 52, 62, 65, 72, 80, 83 лет;
женщина 35 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 52, 66 лет, женщины 61, 72, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания;
мужчины 66, 67 лет, женщина 61 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщины 61, 66, 71, 72, 73, 84 лет;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 173,07, по стране - 189,33.
Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,86.
Фото: pixabay