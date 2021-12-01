Где в регионе подтверждены 904 случая новой коронавирусной инфекции

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1 декабря в регионе подтверждено 904 случая новой коронавирусной инфекции:

- 357 в г. Самара

- 183 в г. Тольятти

- 37 в Кинель-Черкасском районе

- 37 в г. Сызрань

- 34 в Волжском районе

- 30 в г. Отрадный

- 26 в Борском районе

- 24 в г. Кинель

- 23 в Красноярском районе

- 21 в г. Жигулевск

- 17 в г. Чапаевск

- 15 в г. Похвистнево

- 13 в Нефтегорском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в Кинельском районе

- 8 в Безенчукском районе

- 8 в Шигонском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в Большеглушицком районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Елховском районе

829 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 75 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5526 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 55, 70 лет, женщины 71, 72, 81, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 70, 70 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 52, 62, 65, 72, 80, 83 лет;

женщина 35 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 52, 66 лет, женщины 61, 72, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания;

мужчины 66, 67 лет, женщина 61 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщины 61, 66, 71, 72, 73, 84 лет;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 173,07, по стране - 189,33.

Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,86.

Фото: pixabay