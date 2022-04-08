Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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География распространения инфекции в муниципалитетах Самарской области:



- 142 в г. Самара

- 59 в г. Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Красноярском районе

- 8 в Шенталинском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Кинельском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Октябрьск