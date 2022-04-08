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В Самаре за сутки заболели 142 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 апреля 2022 20:22
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В Самаре за сутки заболели 142 человека.

География распространения инфекции в муниципалитетах Самарской области:

- 142 в г. Самара
- 59 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Красноярском районе
- 8 в Шенталинском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Кинельском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Октябрьск

Теги: Коронавирус

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