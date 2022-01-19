Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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19 января в регионе подтверждено 477 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 168 в г. Самара

- 121 в г. Тольятти

- 33 в г. Сызрань

- 25 в Волжском районе

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Ставропольском районе

- 14 в Нефтегорском районепредупреждению

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Большеглушицком районе

- 9 в г. Жигулевск

- 7 в Пестравском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в г. Октябрьск

435 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 205081 случай коронавируса.

За сутки госпитализировано:

с COVID-19 - 81 пациент;

с подозрением на COVID-19 - 80 пациентов.

Общее количество госпитализированных — 2036 человек.

Скончались 6566 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщины 56, 73 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 60, 65 лет;

мужчины 59, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 64, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 205,64, по стране - 221,49.

Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,97.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8820, нарастающим итогом 5140958.

Фото: pixabay