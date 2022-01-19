Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 января в регионе подтверждено 477 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 168 в г. Самара
- 121 в г. Тольятти
- 33 в г. Сызрань
- 25 в Волжском районе
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Ставропольском районе
- 14 в Нефтегорском районепредупреждению
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Большеглушицком районе
- 9 в г. Жигулевск
- 7 в Пестравском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в г. Октябрьск
435 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 205081 случай коронавируса.
За сутки госпитализировано:
с COVID-19 - 81 пациент;
с подозрением на COVID-19 - 80 пациентов.
Общее количество госпитализированных — 2036 человек.
Скончались 6566 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщины 56, 73 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 60, 65 лет;
мужчины 59, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 64, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 205,64, по стране - 221,49.
Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,97.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8820, нарастающим итогом 5140958.
Фото: pixabay