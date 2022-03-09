Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 09.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 123 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6155, нарастающим итогом 5987270.

Подтверждено за сутки 2205 случаев COVID-19:

- 908 в г. Самара

- 139 в г. Сызрань

- 122 в г. Отрадный

- 114 в г. Новокуйбышевск

- 73 в Сергиевском районе

- 72 в г. Тольятти

- 65 в г. Кинель

- 61 в г. Похвистнево

- 57 в г. Октябрьск

- 55 в г. Чапаевск

- 52 в Нефтегорском районе

- 48 в Ставропольском районе

- 46 в Волжском районе

- 39 в Приволжском районе

- 37 в Клявлинском районе

- 33 в Пестравском районе

- 32 в Кошкинском районе

- 29 в Исаклинском районе

- 29 в Похвистневском районе

- 27 в Безенчукском районе

- 26 в Кинельском районе

- 24 в Богатовском районе

- 22 в Челно-Вершинском районе

- 19 в Красноярском районе

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 15 в Большечерниговском районе

- 13 в Хворостянском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в Сызранском районе

- 8 в Камышлинском районе

- 2 в Красноармейском районе

2052 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 153 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 356404 случая коронавируса.

Скончались 7238 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.