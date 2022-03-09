Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

На 09.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 123 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6155, нарастающим итогом 5987270.
Подтверждено за сутки 2205 случаев COVID-19:
- 908 в г. Самара
- 139 в г. Сызрань
- 122 в г. Отрадный
- 114 в г. Новокуйбышевск
- 73 в Сергиевском районе
- 72 в г. Тольятти
- 65 в г. Кинель
- 61 в г. Похвистнево
- 57 в г. Октябрьск
- 55 в г. Чапаевск
- 52 в Нефтегорском районе
- 48 в Ставропольском районе
- 46 в Волжском районе
- 39 в Приволжском районе
- 37 в Клявлинском районе
- 33 в Пестравском районе
- 32 в Кошкинском районе
- 29 в Исаклинском районе
- 29 в Похвистневском районе
- 27 в Безенчукском районе
- 26 в Кинельском районе
- 24 в Богатовском районе
- 22 в Челно-Вершинском районе
- 19 в Красноярском районе
- 18 в Кинель-Черкасском районе
- 15 в Большечерниговском районе
- 13 в Хворостянском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в Сызранском районе
- 8 в Камышлинском районе
- 2 в Красноармейском районе
2052 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 153 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 356404 случая коронавируса.
Скончались 7238 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.