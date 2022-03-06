Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 06.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 259 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12112, нарастающим итогом 5961024.

Подтверждено за сутки 3229 случаев COVID-19:

- 1902 в г. Самара

- 158 в г. Отрадный

- 121 в г. Тольятти

- 90 в г. Новокуйбышевск

- 90 в Нефтегорском районе

- 75 в г. Жигулевск

- 74 в г. Сызрань

- 66 в Пестравском районе

- 58 в г. Похвистнево

- 58 в Камышлинском районе

- 52 в Похвистневском районе

- 52 в Сергиевском районе

- 49 в г. Кинель

- 49 в Кинельском районе

- 45 в Красноармейском районе

- 43 в Кинель-Черкасском районе

- 32 в Волжском районе

- 30 в Богатовском районе

- 29 в г. Чапаевск

- 29 в Шигонском районе

- 22 в Кошкинском районе

- 22 в Хворостянском районе

- 18 в Безенчукском районе

- 17 в Исаклинском районе

- 16 в г. Октябрьск

- 10 в Елховском районе

- 10 в Шенталинском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 4 в Сызранском районе

- 2 в Борском районе

3038 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 191 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 348604 случая коронавируса.

Скончались 7197 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

На 05.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 230 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12051, нарастающим итогом 5948912.

Подтверждено за сутки 3576 случаев COVID-19:

- 1670 в г. Самара

- 388 в г. Тольятти

- 170 в г. Жигулевск

- 117 в г. Кинель

- 111 в Красноярском районе

- 106 в г. Чапаевск

- 105 в Большечерниговском районе

- 86 в г.Новокуйбышевск

- 71 в Волжском районе

- 70 в Кинельском районе

- 68 в Кинель-Черкасском районе

- 67 в г. Сызрань

- 62 в г. Отрадный

- 54 в Нефтегорском районе

- 52 в Борском районе

- 52 в Похвистневском районе

- 44 в Богатовском районе

- 40 в Приволжском районе

- 39 в Пестравском районе

- 29 в г. Похвистнево

- 29 в Шигонском районе

- 20 в Красноармейском районе

- 17 в Безенчукском районе

- 15 в Елховском районе

- 13 в Ставропольском районе

- 13 в Хворостянском районе

- 11 в Шенталинском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в Клявлинском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в Сызранском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

3198 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 378 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 345375 случаев коронавируса.

Скончались 7182 человека (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.

Фото: pixabay



