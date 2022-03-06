Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

На 06.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 259 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12112, нарастающим итогом 5961024.
Подтверждено за сутки 3229 случаев COVID-19:
- 1902 в г. Самара
- 158 в г. Отрадный
- 121 в г. Тольятти
- 90 в г. Новокуйбышевск
- 90 в Нефтегорском районе
- 75 в г. Жигулевск
- 74 в г. Сызрань
- 66 в Пестравском районе
- 58 в г. Похвистнево
- 58 в Камышлинском районе
- 52 в Похвистневском районе
- 52 в Сергиевском районе
- 49 в г. Кинель
- 49 в Кинельском районе
- 45 в Красноармейском районе
- 43 в Кинель-Черкасском районе
- 32 в Волжском районе
- 30 в Богатовском районе
- 29 в г. Чапаевск
- 29 в Шигонском районе
- 22 в Кошкинском районе
- 22 в Хворостянском районе
- 18 в Безенчукском районе
- 17 в Исаклинском районе
- 16 в г. Октябрьск
- 10 в Елховском районе
- 10 в Шенталинском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 4 в Сызранском районе
- 2 в Борском районе
3038 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 191 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 348604 случая коронавируса.
Скончались 7197 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.
На 05.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 230 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12051, нарастающим итогом 5948912.
Подтверждено за сутки 3576 случаев COVID-19:
- 1670 в г. Самара
- 388 в г. Тольятти
- 170 в г. Жигулевск
- 117 в г. Кинель
- 111 в Красноярском районе
- 106 в г. Чапаевск
- 105 в Большечерниговском районе
- 86 в г.Новокуйбышевск
- 71 в Волжском районе
- 70 в Кинельском районе
- 68 в Кинель-Черкасском районе
- 67 в г. Сызрань
- 62 в г. Отрадный
- 54 в Нефтегорском районе
- 52 в Борском районе
- 52 в Похвистневском районе
- 44 в Богатовском районе
- 40 в Приволжском районе
- 39 в Пестравском районе
- 29 в г. Похвистнево
- 29 в Шигонском районе
- 20 в Красноармейском районе
- 17 в Безенчукском районе
- 15 в Елховском районе
- 13 в Ставропольском районе
- 13 в Хворостянском районе
- 11 в Шенталинском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в Клявлинском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в Сызранском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
3198 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 378 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 345375 случаев коронавируса.
Скончались 7182 человека (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.
Фото: pixabay