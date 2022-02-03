Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 3 феврвля в регионе за сутки госпитализировано 396 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 21018, нарастающим итогом 5394830.

Подтверждено за сутки 3692 случая COVID-19:

- 1808 в г. Самара

- 754 в г. Тольятти

- 245 в г. Сызрань

- 113 в г. Новокуйбышевск

- 109 в Сергиевском районе

- 86 в г. Жигулевск

- 61 в г. Чапаевск

- 49 в г. Отрадный

- 47 в г. Похвистнево

- 45 в Похвистневском районе

- 39 в Богатовском районе

- 31 в Нефтегорском районе

- 31 в Приволжском районе

- 29 в Хворостянском районе

- 26 в Безенчукском районе

- 25 в Большечерниговском районе

- 22 в Сызранском районе

- 22 в г. Октябрьск

- 20 в Клявлинском районе

- 20 в Пестравском районе

- 19 в Красноармейском районе

- 19 в Кошкинском районе

- 19 в Шигонском районе

- 18 в Большеглушицком районе

- 16 в Шенталинском районе

- 9 в Ставропольском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

3282 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 410 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 231082 случая коронавируса.

Скончались 6734 человека (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 01.02.2022:

- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 763 на 100 тысяч населения (ПФО – 592, РФ – 607); также лидируют в ПФО – Республика Чувашия – 818, Республика Башкортостан – 676;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 92 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 68, РФ – 97); в начале списка в ПФО – Пермский край – 144, Нижегородская область – 87;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 135,5% (ПФО – 135,4%, РФ – 95,3%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 213,7%, Пермский край – 211,2%, Республика Татарстан – 164,5%;

- выявлено за сутки пневмоний – 9 на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 20, Пензенская область – 12;

- госпитализировано за сутки 11 человек на 100 тысяч населения – 8 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 12). В начале списка– Кировская область – 22, Нижегородская область – 15, Республика Чувашия, Республика Мордовия и Пермский край – 14.