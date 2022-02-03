Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

На 3 феврвля в регионе за сутки госпитализировано 396 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 21018, нарастающим итогом 5394830.
Подтверждено за сутки 3692 случая COVID-19:
- 1808 в г. Самара
- 754 в г. Тольятти
- 245 в г. Сызрань
- 113 в г. Новокуйбышевск
- 109 в Сергиевском районе
- 86 в г. Жигулевск
- 61 в г. Чапаевск
- 49 в г. Отрадный
- 47 в г. Похвистнево
- 45 в Похвистневском районе
- 39 в Богатовском районе
- 31 в Нефтегорском районе
- 31 в Приволжском районе
- 29 в Хворостянском районе
- 26 в Безенчукском районе
- 25 в Большечерниговском районе
- 22 в Сызранском районе
- 22 в г. Октябрьск
- 20 в Клявлинском районе
- 20 в Пестравском районе
- 19 в Красноармейском районе
- 19 в Кошкинском районе
- 19 в Шигонском районе
- 18 в Большеглушицком районе
- 16 в Шенталинском районе
- 9 в Ставропольском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
3282 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 410 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 231082 случая коронавируса.
Скончались 6734 человека (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.
Дополнительно на 01.02.2022:
- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 763 на 100 тысяч населения (ПФО – 592, РФ – 607); также лидируют в ПФО – Республика Чувашия – 818, Республика Башкортостан – 676;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 92 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 68, РФ – 97); в начале списка в ПФО – Пермский край – 144, Нижегородская область – 87;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 135,5% (ПФО – 135,4%, РФ – 95,3%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 213,7%, Пермский край – 211,2%, Республика Татарстан – 164,5%;
- выявлено за сутки пневмоний – 9 на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 20, Пензенская область – 12;
- госпитализировано за сутки 11 человек на 100 тысяч населения – 8 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 12). В начале списка– Кировская область – 22, Нижегородская область – 15, Республика Чувашия, Республика Мордовия и Пермский край – 14.