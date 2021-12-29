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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 декабря 2021 16:25
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В Самаре за сутки заболел 171 человек.

29 декабря в регионе подтверждено 419 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 171 в г. Самара
- 157 в г. Тольятти
- 20 в Волжском районе
- 14 в г. Жигулевск
- 9 в Безенчукском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Кинельском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Похвистневском районе
385 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 199251 случай коронавируса.

Скончались 6236 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщина 84 лет, мужчина 49 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 56, 77, 83, 86 лет, мужчины 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 49, 53, 74, 79 лет;
мужчины 63, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчины 59, 62 лет;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 195,3, по стране - 210,29.
​​Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,94.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12301, нарастающим итогом 4918913.

Теги: Коронавирус

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