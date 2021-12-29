Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 декабря в регионе подтверждено 419 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 171 в г. Самара

- 157 в г. Тольятти

- 20 в Волжском районе

- 14 в г. Жигулевск

- 9 в Безенчукском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Кинельском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Похвистневском районе

385 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 199251 случай коронавируса.

Скончались 6236 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщина 84 лет, мужчина 49 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 56, 77, 83, 86 лет, мужчины 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 49, 53, 74, 79 лет;

мужчины 63, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчины 59, 62 лет;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 195,3, по стране - 210,29.

​​Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,94.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12301, нарастающим итогом 4918913.