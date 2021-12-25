Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 декабря в регионе подтверждено 516 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 218 в г. Самарa

- 144 в г. Тольятти

- 24 в Волжском районе

- 21 в г. Сызрань

- 15 в Сергиевском районе

- 13 в г. Жигулевск

- 13 в г. Чапаевск

- 11 в Похвистневском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г.Новокуйбышевск

- 6 в г. Кинель

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в Кинельском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Елховском районе

478 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 197413 случаев коронавируса.

Скончались 6168 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 64, 90 лет, мужчины 56, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 63, 65, 69, 71, 71, 74 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 74, 83 лет;

женщина 57, 61, 75, 76, 81 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 193,17, по стране - 207,71.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,92.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13837, нарастающим итогом 4869671.

Фото: pixabay