Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 декабря в регионе подтверждено 516 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 218 в г. Самарa
- 144 в г. Тольятти
- 24 в Волжском районе
- 21 в г. Сызрань
- 15 в Сергиевском районе
- 13 в г. Жигулевск
- 13 в г. Чапаевск
- 11 в Похвистневском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г.Новокуйбышевск
- 6 в г. Кинель
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в Кинельском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Елховском районе
478 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 197413 случаев коронавируса.
Скончались 6168 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 64, 90 лет, мужчины 56, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 63, 65, 69, 71, 71, 74 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 74, 83 лет;
женщина 57, 61, 75, 76, 81 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 193,17, по стране - 207,71.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,92.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13837, нарастающим итогом 4869671.
Фото: pixabay