Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 декабря в регионе подтверждено 678 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 252 в г. Самара

- 220 в г. Тольятти

- 22 в г. Сызрань

- 2 в Красноярском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Приволжском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 17 в г. Жигулевск

- 14 в г. Отрадный

- 2 в Красноармейском районе

- 20 в Ставропольском районе

- 5 в Сызранском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 30 в г. Чапаевск

- 6 в Безенчукском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 18 в г. Похвистнево

- 3 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 5 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 14 в Нефтегорском районе

659 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 191013 случаев коронавируса.

Скончались 5932 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 70, 80, 81, 83 лет, мужчины 71, 96 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 74, 75, 79, 79, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 68, 70, 71, 74, 79, 81 года;

женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 67, 68, 70, 84 лет;

женщина 62 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 185,78, по стране - 199,83.

​​Коэффициент летальности в области - 3,11, в стране - 2,9.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12207, нарастающим итогом 4713312.

Фото: pixabay