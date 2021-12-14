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В Самаре за сутки заболели 252 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 декабря 2021 16:34
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В Самаре за сутки заболели 252 человека.

14 декабря в регионе подтверждено 678 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 252 в г. Самара
- 220 в г. Тольятти
- 22 в г. Сызрань
- 2 в Красноярском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Приволжском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 17 в г. Жигулевск
- 14 в г. Отрадный
- 2 в Красноармейском районе
- 20 в Ставропольском районе
- 5 в Сызранском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 30 в г. Чапаевск
- 6 в Безенчукском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 18 в г. Похвистнево
- 3 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 5 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 14 в Нефтегорском районе
659 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 191013 случаев коронавируса.

Скончались 5932 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 70, 80, 81, 83 лет, мужчины 71, 96 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 74, 75, 79, 79, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 68, 70, 71, 74, 79, 81 года;
женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 67, 68, 70, 84 лет;
женщина 62 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 185,78, по стране - 199,83.
​​Коэффициент летальности в области - 3,11, в стране - 2,9.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12207, нарастающим итогом 4713312.

 

Фото:  pixabay

Теги: Коронавирус

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